Emergenza in difesa nell'andata degli ottavi per Ancelotti, che perde anche Bellingham: gioca Diaz alle spalle di Rodrygo e Vinicius. Dietro recupera Nacho in coppia con Tchouameni. Rose punta sulla coppia Openda-Sesko, attenzione ai colpi di Olmo e Simons. Diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

COPENAGHEN-CITY