La Lazio affronta il Bayern Monaco all'Olimpico per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Sarri sceglie Isaksen nel tridente con Immobile e Felipe Anderson, in mezzo al campo Vecino stringe i denti. In difesa gioca Hysaj. Tuchel si affida a Kane unica punta, supportato dal trio Sané-Muller-Musiala. Diretta sull'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime alle 21

PSG-REAL SOCIEDAD LIVE