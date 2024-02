Va alla squadra di Ancelotti il primo round degli ottavi di Champions: tedeschi battuti 1-0 alla Red Bull Arena. Subito a segno Sesko, gol annullato però per fuorigioco. Ci provano Tchouameni e lo stesso Sesko. Dopo l'intervallo magia di Brahim Diaz (out nel finale per un problema muscolare), che decide un match difficile con un sinistro a giro. Lunin salva su Olmo e Sesko. Male Rodrygo, palo di Vinicius. Ancora decisivo Lunin sul solito Sesko e Haidara