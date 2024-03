Vince senza faticare più di tanto il Manchester City contro il Copenaghen nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Partenza sprint per gli uomini di Guardiola, che ha lasciato a riposo in vista del big match di Premier League contro il Liverpool, molti titolari, con le reti di Akanji e Alvarez, grazie anche ad un errore di Grabara. Il Copenaghen dimezza con Elyounoussi prima del gol numero 41 in Champions di Haaland alla presenze numero 37, il sesto in questa edizione