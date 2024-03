Il Lipsia non ha vinto nessuna delle ultime sei partite a eliminazione diretta in Champions League (1 pareggio, 5 sconfitte), non segnando in cinque di queste sei. Il club tedesco è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui non ha vinto la gara di andata della fase a eliminazione diretta nel torneo, entrambe agli ottavi di finale (vs Liverpool nel 2020-21 e Manchester City nel 2022-23)