Missione compiuta dai parigini, che ribaltano il 2-3 incassato al Parco dei Principi e vanno in semifinale di Champions contro il Borussia Dortmund. Subito a segno Raphinha, protagonista all'andata con due gol, che sfrutta l'assist di Yamal. Chance per Lewandowski e Mbappé, Barça in 10 alla mezz'ora per l'espulsione di Araujo (fallo da ultimo uomo su Barcola). Non sbaglia l'ex Dembélé, che sfiora il sorpasso trovato da Vitinha. Rosso anche a Xavi per proteste, Mbappé non sbaglia su rigore e la chiude nel finale