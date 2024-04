Il successo per 2-1 del Wanda Metropolitano ottenuto dall'Atletico Madrid non lascia tranquillo Simeone per questa sfida contro il Borussia Dortmund. terzic senza Haller ma con Fullkrug in campo. Nell'undici titolare c'è Adeyemi e non Malen. Atletico con la coppia Griezmann-Morata. A sinistra Azpilicueta. Diretta su Sky Sport Arena (204), Sky Sport (canale 253) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

