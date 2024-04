Dopo la gara d'andata terminata 3-3 al Bernabeu tra Real e City, il duello si trasferisce all'Etihad dove entrambe le squadre dovranno vincere per qualificarsi alle semifinali. Ancelotti con Nacho in difesa al posto di Tchouameni. In attacco solito Vinicius, Rodrygo con alle spalle Bellingham. Guardiola sceglie Walker e non Stones. In campo anche De Bruyne. Diretta sull'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime alle 21