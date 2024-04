La squadra di Xavi porta a casa una vittoria importante e un piccolo vantaggio per il ritorno. Il Barça batte in trasferta il PSG 3-2 al termine di un match dalle mille emozioni. Parte meglio il Paris, ma Raphinha porta avanti i blaugrana. Nella ripresa reazione rabbiosa del PSG che in 3' segna con Dembelé e Vitinha. Raphinha è incontenibile e segna il 2-2. Dembelé colpisce il palo e il Paris viene punito dal colpo di testa di Christensen che decide la partita