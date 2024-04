Resta tutta in bilico la qualificazione tra Real e City dopo lo spettacolare 3-3 del Bernabeu. Parte forte la squadra di Guardiola che dopo 2' va in vantaggio con Bernardo su punizione. I padroni di casa rispondono con due gol in 2': tra il 12' e il 14' c'è autogol di Ruben Dias e poi la rete du Rodrygo. Nella ripresa il City attacca e in 5' va avanti 3-2 grazie alle reti di Foden e Gvardiol. Il Real non si dà per vinto e al 79' trova il definitivo pari con Valverde