Un gol di Fullkrug al 36’ regala al Borussia Dortmund la vittoria nella semifinale di andata. Mbappé non pervenuto per tutto il primo tempo, quando Donnarumma salva in un paio di occasioni. Il Psg si rende pericoloso solo nella ripresa: doppio palo di Mbappé e Hakimi nel giro di pochi secondi, clamoroso il “rigore in movimento” sparato alto da Dembelé. Tutto ancora apertissimo in vista del ritorno, a Parigi, il 7 maggio

