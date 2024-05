Il Dortmund gioca una gara coraggiosa, non concede gol al PSG e vince 1-0 nell'andata delle semifinali di Champions. Difesa tedesca impenetrabile (anche con un po' di fortuna), ma Hummels è un muro... giallo. Sancho e Adeyemi sono due frecce, Fullkrug sempre decisivo. Mbappé ci prova ma è poco lucido, delude Dembelé. Marquinhos in ritardo sulla risalita in occasione del gol ma poi salva nel finale

DORTMUND-PSG 1-0, GOL E HIGHLIGHTS