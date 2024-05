Dopo il successo nella gara d'andata al Signal Iduna Park, il Borussia Dortmund vuole difendere il bottino conquistato al Parco dei Principi dove il PSG deve vincere con due gol di scarto. Luis Enrique con Ramos davanti e Mbappé a sinistra. In difesa gioca Beraldo. Terzic conferma la stessa formazione dell'andata con Fullkrug unica punta. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD