Il Bayern Monaco non è riuscito a vincere fuori casa negli ottavi di finale (0-1 contro la Lazio) e nei quarti di finale (2-2 contro l'Arsenal) di questa Champions League. È dal 2015-16 (tre) che i bavaresi non trovano il successo in tre trasferte consecutive in una singola annata del torneo: allora, il club tedesco fu eliminato in semifinale dall'Atlético Madrid.