È stata una finale da incubo per l'Inter che perde 5-0 a Monaco contro un Psg spettacolare. Doué scatenato: un assist e due gol, segnano anche l'ex Hakimi (che non ha esultato), Kvaratskhelia e Mayulu nel finale. È la prima Champions della storia del Psg che completa il triplete, il secondo personale di Luis Enrique da allenatore.

