Dopo un grande percorso in Champions League l'Inter di Simone Inzaghi stecca la finalissima di Monaco, una partita in cui non si salva nessuno tra i nerazzurri. Per i parigini a segno Doué (MVP con una doppietta e un assist), Hakimi, Kvaratskhelia e il giovane Mayulu. Il voto più alto in assoluto? Luis Enrique. Di seguito i voti del match a cura di Stefano De Grandis. Il grande sport di Sky non finisce qui. Scopri la promo Sky TV+Sky Sport a un prezzo speciale

GLI HIGHLIGHTS DI PSG-INTER