Cresce l'attesa per la finale di Champions . A Monaco di Baviera si trovano di fronte Psg e Inter. Non è soltanto sfida in campo ma anche sfida del tifo che coinvolge tre grandi capitali europee. Moltissimi i tifosi parigini radunati al Parco dei Principi, come gli interisti presenti a San Siro. A Monaco stadio diviso in due tra aspettative e speranze. Diretta alle 21 su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K) e in streaming su NOW

PSG-INTER: LA FINALE DI CHAMPIONS LIVE