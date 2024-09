Dopo il trionfo in Europa League, l'Atalanta torna in Champions con un match prestigioso. Nel nuovo Gewiss Stadium arriva l'Arsenal di Arteta, in campo con Gabriel Jesus centravanti e il recuperato Saka. Gasperini sceglie invece De Ketelaere con Lookman e Retegui. C'è Zappacosta, non Bellanova. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD