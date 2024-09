Il Bayern Monaco debutta con uno straripante 9-2 da record contro la Dinamo Zagabria e si prende subito il comando della classifica della nuova Champions. A tre punti anche la Juve (3-1 al Psv), così come altre quattro squadre tra cui il Real Madrid campione in carica. Sconfitta per il Milan (3-1 col Liverpool), nessun pareggio il primo giorno: ecco la classifica aggiornata. Le prime 8 si qualificano direttamente, le ultime 8 vengono eliminate

