Non riesce a invertire la rotta così come fatto in campionato, anche in Champions il Milan che incassa la seconda sconfitta consecutiva in Europa e dopo aver perso contro il Liverpool, viene battuto dal Leverkusen 1-0. Milan quasi assente per 50', Boniface la sblocca e la squadra di Fosneca reagisce: ci prova Morata, Theo colpisce la traversa, Hradecky para su Loftus Cheek. Nulla da fare, vince il Bayer, Milan ancora a zero punti

