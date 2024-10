A Gelsenkirchen la Dea vince dominando: tre gol, due pali, una serie infinita di occasioni create. Lookman prima serve Djimsiti per l’1-0, poi raddoppia trovando anche lui il suo primo gol in Champions. Nella ripresa si unisce alla festa Bellanova. I nerazzurri salgono a 4 punti in classifica dopo due partite, resta fermo a 1 lo Shakhtar

