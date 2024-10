Dopo la sconfitta in casa contro il Como e il pareggio per 1-1 contro il Bologna, l’Atalanta è riuscita a tornare al successo nel corso di questa settimana con la vittoria contro lo Shakhtar in Champions League per 3-0. In campionato, però, la squadra di Gasperini sembra fare leggermente fatica, considerando la 13^ posizione al momento occupata in classifica.