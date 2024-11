L'Atalanta di Gasperini continua a vincere e batte per 2-0 lo Stoccarda. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, senza grandi chance da parte di entrambe le squadre, la Dea la sblocca nella ripresa. Fa tutto De Ketelaere che serve in area Lookman che a porta vuota segna la rete dell'1-0. A chiuderla ci pensa Zaniolo all'88'. Con questa vittoria, l'Atalanta sale a quota 8 punti in classifica. Unica squadra della Champions, insieme all'Inter, con ancora 0 gol subiti dopo 4 partite

LE PAGELLE