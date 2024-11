L'Inter mantiene l'imbattibilità in Champions e batte l'Arsenal a San Siro 1-0 salendo a quota 10 in classifica. Partono forte i nerazzurri con una traversa di Dumfries dopo 2', ma poi l'Arsenal spinge fino al rigore realizzato da Calhanoglu nel recupero del primo tempo. Nella ripresa i Gunners attaccano a testa bassa ma senza trovare mai una reale chance per pareggiare. Merito di una gran difesa dei nerazzurri che conquistano tre punti fondamentali

