Una sontuosa Atalanta batte 6-1 lo Young Boys e vola a quota 11 in classifica. Risultato sbloccato al 9' da Retegui prima del pareggio 2 minuti più tardi di Ganvoula. I nerazzurri dilagano e chiudono il primo tempo con 3 reti di vantaggio grazie ai gol di De Ketelaere, Kolasinac e ancora Retegui. Nella ripresa arriva la doppietta anche per CDK e al 90' c'è spazio per il gran gol del neo entrato Samardzic