Terzo successo di fila in Champions per il Milan di Fonseca. Il gol di Pulisic al 21' sembra mettere il match in discesa, ma i rossoneri hanno poco equilibrio e al 24' lasciano campo alla ripartenza del pareggio di Barseghyan. Fonseca lancia Leao all'intervallo e viene ripagato dal gol del vantaggio, delizioso tocco sotto su assist di Fofana. Abraham sfrutta un regalo dello Slovan per il tris. Un'invenzione di Marcelli rende più intrigante il finale, ma i rossoneri salgono comunque a 9 punti

CLASSIFICA - PAGELLE