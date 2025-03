Non basta un gran gol di Adeyemi al Dortmund per battere il Lille, che nella ripresa trova il pari con Haraldsson. Tedeschi avanti dopo 22’, quando Adeyemi raccoglie un pallone allontanato dalla difesa del Lille dopo un angolo e da fuori area è bravissimo a tenere la palla bassa mettendola all’angolino; gli ospiti hanno il merito di restare in partita e al 68’ trovano il pari. Qualificazione apertissima: il 12 marzo si decide tutto in Francia