Il Bruges butta via il pareggio con due errori nel finale: prima l'autogol di Mechele all'82' e, dopo cinque minuti, il rigore regalato ad Asensio. In avvio De Cuyper aveva rimediato immediatamente al gol-lampo di Bailey. Al 93' Vetlesen ha sul piede il pallone buono per accorciare ma spreca malamente. Al ritorno, mercoledì 12 marzo, l'Aston Villa difenderà in casa il 3-1 per cercare di centrare i quarti