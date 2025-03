Prestazione dominante per la squadra di Arteta che ipoteca il passaggio ai quarti grazie al 7-1 del Philips Stadion. Il Psv sfiora il vantaggio inizialmente, poi subisce in tre minuti i gol di Timber e del 17enne Nwaneri. Alla mezz'ora Merino approfitta di un altro errore e segna ancora, Lang accorcia su rigore prima dell'intervallo. I Gunners dilagano a inizio ripresa con Odegaard e Trossard, al 73' arriva la doppietta del norvegese. Nel finale c'è gioia anche per Calafiori

