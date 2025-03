Ritmi vertiginosi ad Anfield, il Liverpool parte bene e si rende pericoloso con Salah, ma il PSG passa con una ripartenza micidiale finalizzata da Dembelé. La risposta dei Reds in un tiro di Konaté ma Alisson è chiamato agli straordinari da Barcola. Diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD

INTER-FEYENOORD LIVE