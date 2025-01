L'unico derby uscito dal sorteggio di Nyon per i playoff è quello francese. A partire da testa serie in questo doppio confronto è il Psg che sembrava a un passo dal baratro e, invece, nelle ultime due giornate è riuscito clamorosamente a risollevarsi fino a conquistare il 15° posto con 13 punti. Percorso al rovescio per il Brest che, dopo una grande partenza, ha concluso in 18^ posizione, con 13 punti. Le due squadre curiosamente si affronteranno sabato in campionato, dopo che all'andata i parigini vinsero 3-1. Da non dimenticare che il Brest è alla prima partecipazione, mentre il grande obiettivo del Paris resta trionfare in questa competizione: l'anno scorso il percorso si chiuse in semifinale.