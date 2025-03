Inzaghi fa riposare Lautaro, Barella, Bastoni e Acerbi in vista dell'Atalanta. C'è Taremi accanto a Thuram, spazio anche per Frattesi, Carlos Augusto e Bisseck. Al centro della difesa ecco De Vrij, tra i pali torna Sommer. Van Persie perde anche Paixao e Osman: dentro Ivanusec e Sliti. Si riparte dal 2-0 per i nerazzurri: chi passa affronta ai quarti una tra Bayern e Leverkusen. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD