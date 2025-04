L'Arsenal è la formazione con il valore più basso di Expected Goals contro in media a partita in questa Champions League (0.9), mentre solo l'Inter (0.2) ha subito meno gol in media dei Gunners (0.6). Infatti, solo nel 2005-06 (0.3) l'Arsenal ha concesso meno gol in media a match in una stagione di Coppa dei Campioni/Champions League (in quella edizione arrivò in finale, perdendo contro il Barcellona).