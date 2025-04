Attraverso un comunicato, l'Uefa fa sapere che sono in vendita una parte dei biglietti per le finali delle Coppe europee: tra gli italiani interessati in particolare i tifosi dell'Inter per la Champions (finale a Monaco di Baviera), della Lazio per l'Europa League (ultimo atto a Bilbao) e della Fiorentina per la Conference (epilogo a Breslavia)

Sul campo sono pronti a prendere il via ai quarti di finale, ma la testa è già all'eventuale finale. L'Uefa, infatti, ha messo in vendita dei biglietti per le prossime tre finali coppe europee (acquistabili su UEFA.com/tickets), fase che si concluderà l'11 aprile alle ore 11. "I biglietti non saranno venduti in ordine di arrivo - si legge nel comunicato -, ma attraverso un'estrazione dopo il primo periodo di richieste. Quelli disponibili nella categoria più economica, "Fans First", saranno riservati esclusivamente ai tifosi dei club che partecipano alle tre finali maschili. L'iniziativa ribadisce l'impegno della UEFA a collaborare con i club e le organizzazioni di tifosi per garantire che gli eventi più importanti del calcio europeo rimangano accessibili a tutti e convenienti. La vendita e l'assegnazione dei biglietti per i tifosi delle finaliste sono in fase di definizione e coinvolgeranno direttamente le società interessate. I restanti biglietti sono destinati al comitato organizzatore locale, alle federazioni affiliate alla UEFA, ai partner commerciali, alle emittenti e alla UEFA".

Finale Champions League: info biglietti

Per quanto riguarda la Champions League, l'ultimo atto si disputerà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il 31 maggio alle 21. Per il pubblico generico sono stati messi a disposizione 38.700 biglietti sui 64.500 totali, mentre le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 18.000 biglietti ciascuna. Ogni candidato prescelto riceverà una notifica via e-mail e potrà acquistare fino a due biglietti nella categoria di prezzo assegnata. Tra i tifosi italiani interessati ci sono quelli dell'Inter che giocheranno i quarti proprio nello stesso stadio. Questi i prezzi per la finale: