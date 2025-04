Serve un autogol di Bensebaini per rendere meno tormentata la notte del Barcellona a Dortmund. Dopo il 4-0 in casa, la squadra di Flick approccia male il match e al 49' vede gli spettri per la doppietta di Guirassy (cucchiaio su rigore e colpo di testa su azione di corner). Il pasticcio del difensore algerino su cross di Fermin Lopez dà un po' di tranquillità. Nel finale è inutile la tripletta di Guirassy, Szczesny migliore in campo tra gli ospiti

