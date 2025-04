Guirassy non basta, pagelle di Dortmund-Barcellona

Ci ha provato, il Borussia Dortmund, trascinato da uno stratosferico Guirassy a rimontare il 4-0 subito in Spagna. Non è bastata la tripletta del guneiano per ribaltare l'esito della doppia sfida. Nel Barcellona impalpabili Yamal e Raphinha ma per l'accesso in semifinale basta così. Le pagelle di Riccardo Gentile

