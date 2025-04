L’Aston Villa ha perso tre delle quattro sfide con avversarie francesi in competizioni europee con Unai Emery in panchina, tre sconfitte di fila per la formazione inglese (1-2 vs Lille, 0-1 vs Monaco e 1-3 vs PSG); più in generale, l’unico successo dei “Villans” nel periodo in questi tornei è arrivato in casa al Villa Park, successo per 2-1 contro il Lille nell’aprile 2024 in Conference League.