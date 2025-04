Missione compiuta dai nerazzurri, che dopo il 2-1 in Germania pareggiano a San Siro e affronteranno il Barcellona in semifinale (andata il 30 aprile in Spagna, ritorno il 6 maggio a Milano). Nel primo tempo Thuram non arriva sul tocco di Acerbi, pericoloso Calhanoglu come Muller e Sané. Dopo l'intervallo la sblocca Kane, ma in tre minuti i nerazzurri la ribaltano da palla inattiva prima con Lautaro e poi con Pavard. Inutile il pareggio di Dier come l'assalto finale dei bavaresi

