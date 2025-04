Le pagelle di Inter-Bayern Monaco 2-2

Una prova convincente regala all'Inter la semifinale di Champions League grazie al 2-2 con il Bayern Monaco. E' Pavard, il grande ex, l'eroe della serata nerazzurra con il primo gol in maglia Inter. Lautaro sui suoi livelli migliori e anche Calhanoglu è parso ritrovat. Nel Bayern il solito Kane e Gnabry, entrato forse tardi, sono i migliori. Difesa distratta soprattutto con Kim che non raggiunge la sufficienza. Le pagelle di Davide Polizzi