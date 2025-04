Dopo un cammino difficoltoso nella "League Phase", adesso il PSG si gioca l'accesso alle semifinali di Champions contro una outsider come l'Aston Villa. Luis Enrique conferma Kvaratskhelia, nel tridente anche Doué. Beraldo con Pacho in difesa. Emery manda in campo Ramsey dal 1' con McGinn e Rogers alle spalle di Rashford. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD

