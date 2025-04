L'andata dei quarti di Champions League prosegue al Montjuic, casa del Barcellona lanciatissimo in stagione. Primo posto nella Liga, in finale di Coppa del Re e ancora in corsa in Europa dove affronta il Borussia Dortmund. Discorso diverso per i tedeschi, ottavi in campionato dove sono obbligati ad accorciare rispetto al quarto posto. Prima, però, c'è la notte di Champions. Ritorno martedì 15 aprile in Germania, dove la squadra di Flick aveva vinto 3-2 nella fase campionato a dicembre