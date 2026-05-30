Il Psg è ancora campione d'Europa, dopo la vittoria dell'anno scorso arriva un nuovo trionfo, questa volta ai rigori contro l'Arsenal che perde la sua seconda finale e vede sfumare il double dopo la storica Premier. Havertz sblocca al 6', il Psg crea poco, ma trova il pari con Dembélé su rigore nella ripresa. Poi nessun gol fino ai rigori: sbagliano Eze e, soprattutto, Gabriel all'ultimo tiro

IL FILM DELLA FINALE - LE PAGELLE