Champions LeagueFinale - sabato 30 maggio 2026Finale - sab 30 mag
Fine
1 - 1Dtr: 1-1
Dcr : 4-3
1 - 1
Psg-Arsenal 5-4 dcr: video, gol e highlights
Il Psg è ancora campione d'Europa, dopo la vittoria dell'anno scorso arriva un nuovo trionfo, questa volta ai rigori contro l'Arsenal che perde la sua seconda finale e vede sfumare il double dopo la storica Premier. Havertz sblocca al 6', il Psg crea poco, ma trova il pari con Dembélé su rigore nella ripresa. Poi nessun gol fino ai rigori: sbagliano Eze e, soprattutto, Gabriel all'ultimo tiro