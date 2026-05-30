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Psg-Arsenal, il film della finale di Champions League

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Migliaia di tifosi presenti a Budapest ad accompagnare entrambe le squadre, con un misto di tensione, gioia e (poca) scaramanzia. Alla Puskas Arena, è lo show dei Killers ad inaugurare questa serata che consacrerà alla storia Psg o Arsenal: tutte le emozioni della finale raccolte per immagini

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