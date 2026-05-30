Psg-Arsenal, il film della finale di Champions League
Migliaia di tifosi presenti a Budapest ad accompagnare entrambe le squadre, con un misto di tensione, gioia e (poca) scaramanzia. Alla Puskas Arena, è lo show dei Killers ad inaugurare questa serata che consacrerà alla storia Psg o Arsenal: tutte le emozioni della finale raccolte per immagini
- Clima di festa fin dalle prime ore del mattino a Budapest, qui i tifosi dell'Arsenal in marcia dal meeting point verso la Puskas Arena
- Ambiente caldissimo anche tra i tifosi del Psg: anche loro hanno invaso la capitale ungherese per supportare la squadra in quest'ultimo fondamentale step verso il titolo europeo
- Ad accompagnare i sostenitori dei Gunners verso lo stadio anche la storica mascotte dell'Arsenal, Gunnersaurus
- Un bambino avvolto dalla bandiera dell'Arsenal, un uomo con i simboli del club impressi sulla pelle. Un'immagine che racconta l'amore senza età per i Gunners
- E dall'altra parte c'è chi si è tatuato gli eroi della Champions del Psg della scorsa stagione, oggi alla ricerca del 'back-to-back'
- Bando alla scaramanzia per i tifosi inglesi che, prima della partita, 'alzano' già la Coppa
- L'unico italiano presente alla finale (oltre al dirigente Andrea Berta) è Riccardo Calafiori, uno dei primi a scendere in campo per la ricognizione ma schierato inizialmente in panchina
- Generazioni a confronto, con in comune il sogno di vincere la Champions
- Dall'altra parte non da meno è lo spettacolo offerto dalla curva del Psg
- I giocatori parigini, invece, iniziano la fase di riscaldamento direttamente nel tunnel: Il focus è già totalmente sulla partita
- Ecco la regina protagonista della serata, la Champions League: i fotografi sono tutti per la coppa
- Nel frastuono della Puskas Arena i giocatori di Arteta effettuano il riscaldamento: l'ultima volta dell'Arsenal in finale di Champions risale al 2006
- Preparazione e concentrazione anche per i ragazzi di Luis Enrique: tutta la grinta del capitano Marquinhos
- A un quarto d'ora dal fischio d'inizio parte la cerimonia ufficiale: sono la rockband "The Killers" a prendersi la scena al centro del campo
- La band statunitense ha contribuito a infiammare il pubblico, cantando alcuni dei brani più noti, come "Human" e "Mr. Brightside"
- La coreografia dei tifosi dell'Arsenal
- Rispondono così i sostenitori del Psg che si vogliono tenere stretta la coppa
- Meravigliosa l'atmosfera della Puskas Arena
- La partita inizia e dopo appena 5 minuti e 2 secondi si sblocca: Havertz fugge via dopo un rimpallo favorevole e col mancino trafigge Safonov per l'1-0 dell'Arsenal
- Ancora Havertz, sempre Havertz! Era stato lui il match-winner della finale di Champions 2020/21, vinta 1-0 dal Chelsea contro il Manchester City grazie al gol del tedesco
- Tutta la felicità dei tifosi dei Gunners che impazziscono di gioia dopo il vantaggio
- A terra il Pallone d'Oro Dembelé, scatto simbolico delle difficoltà affrontate dal Psg nel primo tempo della finale
- Prima frazione di gioco caratterizzata anche da un'interruzione per qualche minuto: Safonov smanaccia il pallone in uscita bassa, per anticipare in mezzo all'area Trossard, e nell'azione viene colpito involontariamente alla testa da Marquinhos. Il portiere è rimasto a terra con borsa del ghiacco sul capo e poi è ripartito
- Alla Puskas Arena si va al riposo con l'1-0 a favore dell'Arsenal