Inizia con un punto guadagnato il cammino della Juve in Champions. Allo Stadium è 4-4 con il Borussia Dortmund. Match che sboccia nella ripresa: Adeyemi la sblocca e Yildiz pareggia con un gol 'alla Del Piero'. Dortmund di nuovo avanti con Nmecha e Vlahovic risponde con il 2-2. Yan Couto e Bensebaini su rigore sembrano chiudere il match ma nel recuepero Vlahovic e Kelly (al 96') raggiungono i tedeschi sul 4-4

