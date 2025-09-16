Esplora tutte le offerte Sky
JUV4
BVB4
PSV1
SGI3
ATH0
ARS2
RMD2
MAR1
BEN2
QAR3
TOT1
VIL0
Champions LeagueGiornata 1 - martedì 16 settembre 2025Giornata 1 - mar 16 set
Fine
Juventus
Yildiz K. 63'Vlahovic D. 67', 90' + 4'Kelly L. 90' + 6'
4 - 4
B. Dortmund
Adeyemi K. 52'Nmecha F. 65'Yan Couto 74'Bensebaini R. 86' (Rig.)
Juventus-Borussia Dortmund 4-4: video, gol e highlights

Inizia con un punto guadagnato il cammino della Juve in Champions. Allo Stadium è 4-4 con il Borussia Dortmund. Match che sboccia nella ripresa: Adeyemi la sblocca e Yildiz pareggia con un gol 'alla Del Piero'. Dortmund di nuovo avanti con Nmecha e Vlahovic risponde con il 2-2. Yan Couto e Bensebaini su rigore sembrano chiudere il match ma nel recuepero Vlahovic e Kelly (al 96') raggiungono i tedeschi sul 4-4

