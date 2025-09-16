La classifica della Champions League

Champions League, la classifica del girone unico dopo la 1^ giornata
È iniziata la nuova edizione della Champions League con le prime 6 partite della 'fase campionato'. Tre punti per il Real, vittorie in trasferta per Arsenal e Qarabag. La Juve agguanta il Dortmund nel recupero. Nove giornate in programma da settembre a gennaio 2026: le prime 8 classificate accedono direttamenti agli ottavi, le squadre dalla 9^ alle 24^ posizione vanno ai playoff mentre quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate dall'Europa. Ecco la classifica
- 3 punti
- 1 partite giocata
- 3 gol fatti
- 1 gol subito
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 0 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 3 gol fatti
- 2 gol subiti
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 1 gol subito
- 3 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 0 gol subiti
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 4 gol fatti
- 4 gol subiti
- 1 punto
- 1 partita giocata
- 4 gol fatti
- 4 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 0 partite giocate
- 0 gol fatti
- 0 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 2 gol fatti
- 3 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 1 gol fatto
- 2 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 1 gol subito
- 0 punti
- 1 partite giocata
- 1 gol fatti
- 3 gol subiti
- 0 punti
- 1 partita giocata
- 0 gol fatti
- 2 gol subiti