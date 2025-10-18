Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
SGI0
INT4
PSV6
NAP2
KAI0
PAF0
BAR6
OLY1
VIL0
MNC2
NEW3
BEN0
COP2
BVB4
ARS4
ATM0
LEV2
PSG7
Champions LeagueGiornata 3 - martedì 21 ottobre 2025Giornata 3 - mar 21 ott
Fine
PSV
Buongiorno A. 35' (Aut.)Saibari I. 38'Man D. 54', 80'Pepi R. 86'Driouech C. 89'
6 - 2
Napoli
McTominay S. 31', 85'
PSV
Buongiorno A. 35' (Aut.)Saibari I. 38'Man D. 54', 80'Pepi R. 86'Driouech C. 89'
6 - 2 Napoli
McTominay S. 31', 85'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Psv-Napoli 6-2: video, gol e highlights

Sconfitta pesantissima per il Napoli che esce con le ossa rotte dal Philips Stadion battuto dal Psv con un sonoro 6-2. Parte bene la squadra di Conte che passa con McTominay. Il Psv non si disunisce e tra il 35’ e il 39’ la ribalta con un autogol di Buongiorno e Saibari. Nella ripresa, l’ex Parma Man segna il 3-1 e il 4-1. Nel mezzo l’espulsione di Lucca per proteste. McTominay prova a riaprirla ma poi gli olandesi dilagano con Pepi e Driouech

CLASSIFICA