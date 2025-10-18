Sconfitta pesantissima per il Napoli che esce con le ossa rotte dal Philips Stadion battuto dal Psv con un sonoro 6-2. Parte bene la squadra di Conte che passa con McTominay. Il Psv non si disunisce e tra il 35’ e il 39’ la ribalta con un autogol di Buongiorno e Saibari. Nella ripresa, l’ex Parma Man segna il 3-1 e il 4-1. Nel mezzo l’espulsione di Lucca per proteste. McTominay prova a riaprirla ma poi gli olandesi dilagano con Pepi e Driouech

CLASSIFICA