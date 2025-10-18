Esplora tutte le offerte Sky
Champions LeagueGiornata 3 - martedì 21 ottobre 2025Giornata 3 - mar 21 ott
Union Saint-Gilloise
0 - 4
Inter
Dumfries D. 41'Lautaro Martínez 45' + 1'Calhanoglu H. 53' (Rig.)Esposito F. 76'
Union Saint-Gilloise0 - 4 Inter
Dumfries D. 41'Lautaro Martínez 45' + 1'Calhanoglu H. 53' (Rig.)Esposito F. 76'
Union Saint-Gilloise-Inter: video, gol e highlights

Nerazzurri a punteggio pieno in Champions dopo la settima vittoria di fila tra campionato ed Europa. Qualche brivido in avvio: David e Van De Perre spaventano Sommer, super Lautaro che salva su Burgess. Tremendo uno-due prima dell'intervallo: la sblocca Dumfries prima del raddoppio del 'Toro' su assist di Pio. Lo stesso Lautaro si procura il rigore del 3-0 trasformato da Calhanoglu, prima rete in Champions di Esposito su assist di Bonny

