Champions LeagueGiornata 3 - martedì 21 ottobre 2025Giornata 3 - mar 21 ott
Fine
0 - 4
0 - 4
Union Saint-Gilloise-Inter: video, gol e highlights
Nerazzurri a punteggio pieno in Champions dopo la settima vittoria di fila tra campionato ed Europa. Qualche brivido in avvio: David e Van De Perre spaventano Sommer, super Lautaro che salva su Burgess. Tremendo uno-due prima dell'intervallo: la sblocca Dumfries prima del raddoppio del 'Toro' su assist di Pio. Lo stesso Lautaro si procura il rigore del 3-0 trasformato da Calhanoglu, prima rete in Champions di Esposito su assist di Bonny