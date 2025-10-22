Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
RMD1
JUV0
ATA0
SLA0
GAL3
BOD1
ATH3
QAR1
SPO2
MAR1
MCO0
TOT0
CHE5
AJA1
FRA1
LIV5
FCB4
BRU0
Champions LeagueGiornata 3 - mercoledì 22 ottobre 2025Giornata 3 - mer 22 ott
Fine
Real Madrid
Bellingham J. 57'
1 - 0
Juventus
Real Madrid
Bellingham J. 57'
1 - 0 Juventus
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Real Madrid-Juventus 1-0: video, gol e highlights

La Juve tiene testa al Real Madrid al Bernabeu, ma si arrende al gol di Bellingham al 58': Vinicius colpisce il palo con una grande giocata e l'inglese è il più reattivo di tutti sul tap-in. Poco prima Courtois con un intervento di piede su Vlahovic aveva salvato la parità. I bianconeri si tengono in piedi con le parate di Di Gregorio e i salvataggi di Gatti su Diaz e Mbappè. Rimpianti nel finale per un'occasione fallita da Openda e un bel tiro di Kostic parato da Courtois

LA CLASSIFICA - LE PAGELLE