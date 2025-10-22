La Juve tiene testa al Real Madrid al Bernabeu, ma si arrende al gol di Bellingham al 58': Vinicius colpisce il palo con una grande giocata e l'inglese è il più reattivo di tutti sul tap-in. Poco prima Courtois con un intervento di piede su Vlahovic aveva salvato la parità. I bianconeri si tengono in piedi con le parate di Di Gregorio e i salvataggi di Gatti su Diaz e Mbappè. Rimpianti nel finale per un'occasione fallita da Openda e un bel tiro di Kostic parato da Courtois

