Atalanta-Slavia Praga, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il ko di San Siro contro l'Inter, lo Slavia Praga torna in Italia, a pochi chilometri di distanza da Milano: affronta a Bergamo l'Atalanta. Juric schiera Krstovic dal 1' con De Ketelaere e Lookman. Confermato Bernasconi a sinistra. Slavia con il talento Provod in campo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric
SLAVIA PRAGA (4-3-3): Markovic; Boril, Vlcek, Zima, Mbodji; Moses, Zafeiris, Dorley; Kusej, Provod, Chory All. Trpisovsky
La Juve al Bernabeu per cercare la prima vittoria in Champions della stagione. Tudor, a differenza della sconfitta di Como, torna alla difesa a tre e in avanti sceglie Yildiz e McKennie in appoggio a Vlahovic. A centrocampo non c'è Locatelli, fiducia a Koopmeiners con Thuram. Xabi Alonso replica con Mbappè centravanti, sostenuto da Guler, Vinicius e l'ex milanista Brahim Diaz.
Juric: "Spero di meritarmi l'affetto dell'ambiente"
Le prestazioni ci sono, ci è mancato il gol e speriamo stasera di essere più cinici. Bernasconi? Un ragazzo che arriva dall'Under 23, sta facendo bene e si è meritato il posto. Affetto dell'ambiente? Spero veramente di meritarmelo, a volte accade dopo un po' di tempo mentre qui mi hanno dato subito amore e attenzione. Spero alla lunga di meritarmi tutto questo"
Lo spogliatoio dell'Atalanta
Riparte la Champions: l'Inter vince e vola al secondo posto, alle spalle del solo Psg e a punteggio pieno insieme all'Arsenal a quota 9. Disfatta del Napoli in Olanda: Conte per ora è 22°. Ma qual è la situazione della classifica generale? Ricordiamo anche le regole: le prime 8 classificate accedono direttamenti agli ottavi, le squadre dalla 9^ alle 24^ posizione vanno ai playoff mentre quelle dal 25° al 36° posto sono eliminate dall'Europa
Haaland non si ferma più: ennesima partita a segno e quota 4 centri nella Champions in corso, esattamente come Rashford (doppietta all'Olympiacos) e Gordon (in rete col suo Newcastle). Lautaro è a 3, ma è Mbappé il re di coppe con la bellezza di cinque gol in due partite. Ecco la classifica marcatori dell'edizione 2025/26 della Champions League
L'attaccante Lukáš Vorlický, escluso dalla lista dello Slavia per la Champions League a causa di infortuni, ha giocato nelle giovanili dell'Atalanta dal 2018 al 2024
L'ultima vittoria dello Slavia in Champions risale al settembre 2007, quando sconfisse l'FCSB per 2-1 in casa all'esordio nella fase a gironi di Champions League.
Slavia Praga, le scelte di formazione
Scelta diverse per Trpišovský, che opta per un 4-3-3. Mbodji dovrebbe dare molta energia offensiva nel ruolo di terzino: è lui ad aver segnato entrambi i gol dello Slavia Praga nella fase campionato finora
La formazione dell'Atalanta in grafica
Atalanta, le scelte di formazione
Juric schiera Krstovic dal 1' nel tridente con CDK e Lookman. Non gioca Zalewski ma a sinistra è confermato Bernasconi. In difesa Koussounou dall'inizio con Hien e Djimsiti
La squadra ceca è in una striscia di 13 partite senza vittorie in questa competizione
Lo Slavia affronta l'Atalanta dopo la sconfitta per 3-0 in casa dell'Inter alla seconda giornata e il pareggio con il Bodø nella partita d'esordio.
L'Atalanta è riuscita a mettersi alle spalle la pesante sconfitta subita contro il Paris nella partita d'esordio, assicurandosi una vittoria in rimonta contro il Club Brugge nella seconda giornata.
Entrambe le squadre arrivano a questo match da pareggi casalinghi senza reti nei rispettivi campionati: l'Atalanta contro Lazio, lo Slavia contro lo Zlín
Statistiche e curiosità
Atalanta e Slavia Praga si incontreranno per la prima volta in una competizione europea, anche se questa sarà la seconda partita consecutiva dello Slavia in UEFA Champions League giocata in trasferta contro una squadra italiana (sconfitta per 3-0 contro l'Inter alla seconda giornata).
Slavia, nessuna vittoria nelle 10 precedenti trasferte contro italiane
Lo Slavia Praga non ha mai vinto nelle 10 precedenti trasferte contro squadre italiane (inclusi preliminari), subendo nove sconfitte (1 pareggio) e incassando 22 gol nel parziale (media di 2.2 reti a match).
Atalanta, contro il Bruges il gol più 'tardivo' della sua storia in Champions
L'Atalanta ha vinto per 2-1 in rimonta contro il Club Brugge alla seconda giornata, segnando il gol della vittoria più 'tardivo' nella sua storia in UEFA Champions League (86:27 a firma di Mario Pasalic). I bergamaschi potrebbero vincere due gare casalinghe di fila nella competizione solo per la seconda volta, dopo quella del febbraio 2020 (contro Dinamo Zagabria e Valencia).
Slavia, nessuna vittoria nelle ultime 13 gare di Champions
Lo Slavia Praga non ha vinto alcuna delle ultime 13 partite di UEFA Champions League (5 pareggi, 8 sconfitte) - l'ultimo successo dei cechi nella competizione risale al settembre 2007 contro l'FCSB (2-1) -: è la striscia aperta più lunga di gare consecutive senza vittoria tra le squadre che prendono parte a questa edizione.
Atalanta, solo tre ko nelle ultime 13 in casa in Champions
L'Atalanta ha perso solo tre delle ultime 13 partite casalinghe (4 vittorie, 6 pareggi) nella fase a gironi/campionato della UEFA Champions League, con due di queste sconfitte arrivate con un solo gol di scarto (2-3 contro il Villarreal nel 2021/22 e il Real Madrid nel 2024/25).
Lo Slavia non ha vinto nessuna delle ultime nove in Europa
Lo Slavia Praga non ha vinto alcuna delle ultime nove partite (3 pareggi, 6 sconfitte) in una grande competizione europea e potrebbe arrivare a 10 match consecutivi senza successi per la prima volta da dicembre 2009 (19 in quel caso, la più lunga nella storia del club nei grandi tornei europei).
Tre degli ultimi gol dell'Atalanta in Champions arrivati da palla inattiva
Tre degli ultimi quattro gol dell'Atalanta in UEFA Champions League sono arrivati da palla inattiva (rimessa laterale, rigore, calcio d'angolo), incluse entrambe le reti di questa stagione. Al contrario, gli avversari dello Slavia Praga hanno segnato soltanto una delle 11 marcature su calcio piazzato, ovvero il 9.1% del totale: è la percentuale più bassa tra tutte le squadre che hanno realizzato 10 gol nella storia della competizione.
Solo cinque squadre meno tiri dell'Atalanta in questa Champions
Solo cinque squadre hanno effettuato meno tiri nello specchio in questa stagione di UEFA Champions League rispetto all'Atalanta (5), e solo tre compagini hanno prodotto un xG inferiore su azione (0.98) rispetto alla Dea. Escludendo i rigori, soltanto il Monaco ha registrato una percentuale più alta (67%) di xG da palla inattiva in questa stagione rispetto all'Atalanta (64% - 1.74 su 2.72 totale).
Provod, due assist in entrambi i gol dello Slavia in Champions
Lukás Provod ha fornito l'assist per entrambi i gol dello Slavia Praga in UEFA Champions League in questa stagione (2), ed è anche il miglior giocatore della sua squadra per occasioni create (7), movimenti palla al piede in avanti (14) e 'line-breaking passes' (13).
Pasalic giocatore dell'Atalanta con più gol e più partecipazioni al gol in Champions
Dopo avere segnato il gol della vittoria contro il Club Brugge nella seconda giornata, Mario Pasalic è il giocatore dell'Atalanta con più reti (8) e più partecipazioni al gol (13, delle quali cinque assist) nella UEFA Champions League: superato Duván Zapata in entrambe le categorie (12 – sette marcature, cinque passaggi vincenti)