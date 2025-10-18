Dopo la sconfitta in campionato contro il Torino, il Napoli si rituffa in Champions League con tre punti in classifica e affronta il PSV Eindhoven. McTominay recuperato e gioca dal 1'. Confermato Lucca in attacco e Gilmour a centrocampo. Rientra Politano. Bosz si affida a Til e agli ex 'italiani' Man e Perisic. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD

UNION SG-INTER LIVE