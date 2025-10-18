PSV-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta in campionato contro il Torino, il Napoli si rituffa in Champions League con tre punti in classifica e affronta il PSV Eindhoven. McTominay recuperato e gioca dal 1'. Confermato Lucca in attacco e Gilmour a centrocampo. Rientra Politano. Bosz si affida a Til e agli ex 'italiani' Man e Perisic. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PSV (4-2-3-1): Kovar; Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; M. Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til. All. Bosz
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.
La formazione del Psv in grafica
La sconfitta per 1-3 in casa contro l'Union Saint-Gilloise alla prima giornata è una delle tre nelle ultime 15 partite del PSV nella fase a gironi/campionato di Champions League
Il PSV ha bisogno di tre gol per raggiungere il traguardo dei 300 gol segnati nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. L'Ajax (396) è l'unica squadra olandese ad aver già raggiunto questo traguardo
Psv, le scelte di formazione
Bosz si affida a Til come riferimento più avanzato, il talento di Saibari in campo nel trio di trequartisti completato dagli ex 'italiani' Man e Perisic. In difesa spazio a Flamingo e non a Dest sulla destra
Napoli, le scelte di formazione
Con Hojlund ancora out, Conte conferma Lucca al centro dell'attacco. Rientra Politano e va fuori Neres ma soprattutto il Napoli recupera Scott McTominay che giocherà insieme ad Anguissa e De Bruyne nel centrocampo sostenuto da Gilmour che, a sua volta, sostituisce l'infortunato Lobotka
Psv-Napoli, le news sui 230 tifosi fermati ed espulsi da Eindhoven
Nella notte 230 tifosi del Napoli sono stati messi in stato di fermo e successivamente espulsi da Eindhoven, dove alle 21 è in programma il match di Champions League tra il Psv e la squadra di Antonio Conte. La ricostruzione dei nostri inviati in Olanda e le reazioni
Statistiche e curiosità
Soltanto due precedenti tra PSV e Napoli, che risalgono alla fase a gironi della UEFA Europa League 2012-13: la squadra olandese vinse sia in casa (3-0) che in trasferta (3-1), nonostante quell'anno si classificò dietro al Napoli (2°) nel Gruppo F (3°).
Settima trasferta contro una olandese per il Napoli in Europa
Questa sarà la settima trasferta del Napoli contro una squadra olandese in competizioni europee; dopo non essere riusciti a vincere alcuna delle prime cinque partite (2 pareggi, 3 sconfitte) contro queste avversarie, i partenopei hanno strappato il successo nell'ultima con un margine di cinque gol, battendo l'Ajax (6-1) in UEFA Champions League nell'ottobre 2022. Questo rimane anche il successo esterno più ampio di sempre dei campani in Europa, nonché l'unica volta in cui hanno segnato almeno sei reti in una trasferta.
PSV, un solo successo nelle ultime sette gare contro italiane
Il PSV ha vinto solo una delle ultime sette partite contro squadre italiane in UEFA Champions League (1 pareggio, 5 sconfitte), anche se quel successo è arrivato nella sfida più recente: 3-1 contro la Juventus lo scorso febbraio (ritorno dei play-off).
Napoli ko nelle ultime tre trasferte di Champions League
Il Napoli ha perso tutte le ultime tre trasferte di UEFA Champions League. In caso di sconfitta contro il PSV, i campani eguaglierebbero la loro striscia più lunga di ko esterni consecutivi nella competizione: quattro partite tra febbraio e dicembre 2017; il quarto di match di quella serie è arrivato in trasferta proprio contro una squadra olandese (sconfitta per 2-1 in casa del Feyenoord).
PSV, un solo clean sheet nelle ultime 18 gare di Champions
Il PSV ha tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 18 partite di UEFA Champions League, contro il Girona che la scorsa stagione si è classificato 33° nella fase a gironi (4-0 nel novembre 2024). Da allora, gli olandesi hanno subito gol in 10 gare consecutive nella competizione, per una media di 2.3 reti incassate a match (23 in totale).
Solo il Pafos inferiore al Napoli quanto al coefficiente sugli xG
Solo il Pafos (0.69) ha un totale xG inferiore a quello del Napoli (1.04) nella UEFA Champions League di questa stagione; inoltre, quella cipriota è anche l'unica squadra ad avere effettuato meno tiri (12) del Napoli (13).
Saibari in gol dopo 27 passaggi del Psv contro il Bayer
La rete del pareggio di Ismael Saibari contro il Bayer Leverkusen nella seconda giornata ha coronato un'azione di 27 passaggi del PSV: è la sequenza più lunga che ha portato a un gol in UEFA Champions League in questa stagione.
Veerman miglior 'passatore' in Champions League
Nessun centrocampista conta più 'line-breaking passes' rispetto a Joey Veerman in UEFA Champions League in questa stagione (34, al pari di Rodri). Inoltre, le sue 22 'line breaking passes' registrate contro il Bayer Leverkusen nella seconda giornata rappresentano il massimo per un giocatore in una singola partita di questa edizione.
Hojlund, sette gol in otto gare di Champions League
Rasmus Højlund, del Napoli, ha segnato sette gol in otto partite totali in UEFA Champions League. Dal suo debutto nella competizione nel settembre 2023, Højlund ha firmato più doppiette (tre) rispetto a qualsiasi altro giocatore under 23 (inclusa una nell'ultimo match giocato con il Napoli).